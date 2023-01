1 Fünf Kinder und zwei Erwachsene wurden durch den Unfall verletzt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Am Mittwochmorgen werden in einem Linienbus in Esslingen mindestens sieben Fahrgäste verletzt. Der Bus musste bremsten, weil ein Fahrzeug kurz vor ihm eingeschert ist. Die Polizei sucht Zeugen.















Bei einem Bremsmanöver in der Esslinger Neckarstraße wurden am Mittwochmorgen mindestens sieben Businsassen leicht verletzt. Eine 48-Jährige war nach Polizeiangaben um kurz nach 7.30 Uhr mit dem Gelenkbus in Richtung Bahnhof unterwegs. Kurz vor dem ZOB überholte ein Golffahrer mit WN-Zulassung den Bus und scherte unmittelbar vor dem Fahrzeug ein.

Ein Fahrgast stürzt gegen Scheibe

Nur durch eine Vollbremsung konnte die Busfahrerin einen Zusammenstoß verhindern. In dem mit etwa 30 Fahrgästen besetzten Linienbus verletzten sich zwei Erwachsene sowie fünf Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und in der Schule ärztlich versorgt. In dem Bus entstand an einer zerstörten Scheibe, gegen die ein Fahrgast gestürzt war, ein Schaden von rund 300 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90-420 Zeugen.