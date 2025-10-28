Unfall in Esslingen: Medizinische Ursache führte zu Unfall – 82-Jähriger in Klinik verstorben

1 Rettungsdienst und Notarzt versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ralph Peters

In Esslingen ist am Dienstag ein 82-jähriger Mann in einer Klinik trotz Reanimationsmaßnahmen gestorben. Zuvor hatte er wohl wegen des medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht.











﻿Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Dienstagvormittag auf der Schorndorfer Straße in Esslingen wegen eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht und ist an den Folgen des Notfalls gestorben.

Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 11 Uhr mit seinem Suzuki in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung der Plochinger Straße mit der Ulmer Straße hatte er zunächst an einer roten Ampel hinter einem Skoda gehalten. Kurz darauf beschleunigte er plötzlich und ist auf den Skoda eines 50-Jährigen aufgefahren.

Weil er daraufhin regungslos am Steuer sitzen blieb, eilten Ersthelfer sofort zu dem Mann und begannen mit der Wiederbelebung. Der Notarzt und der Rettungsdienst übernahmen wenig später die Versorgung des Seniors.

Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Der Suzuki musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei rund 2.500 Euro.