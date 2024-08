Unfall in Esslingen: Lkw kollidiert mit Hauswand – 100.000 Euro Schaden

Unfall in Esslingen

Bei einem Unfall mit einem Lkw am Dienstagvormittag in Esslingen ein ein beträchtlicher Schaden entstanden.

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagvormittag in der Esslinger Stadtmitte unter anderem ein Gerüst teilweise zum Einstürzen gebracht und ist mit seinem Laster gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.











Ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro ist ersten Schätzungen der Polizei zufolge bei einem Lkw-Unfall am Dienstagvormittag in der Esslinger Stadtmitte entstanden.

Nach Angaben der Beamten streifte ein 42-jähriger Fahrer mit der Seite seines Lkws auf der Sirnauer Straße auf Höhe der Hausnummer 25 zunächst einen abgestellten Baucontainer. Als der Lkw-Fahrer dann rangierte, schob er den Container gegen eine Hauswand, die dabei beschädigt wurde.

Bewohner müssen Haus verlassen

Der Container prallte laut Polizei zudem gegen ein angrenzendes Baugerüst, das teilweise einstürzte. Der immer noch mit dem Baucontainer verkeilte Laster soll in der Folge beschleunigt haben und kollidierte mit der Hauswand eines Gebäudes in der Ledergasse. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei mit. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.

Bis zur abschließenden Prüfung und Sicherung des Gebäudes durch die Stadt Esslingen sowie das THW können die Bewohner jedoch bis auf weiteres nicht in das Gebäude zurückkehren. Diesbezügliche Maßnahmen dauern nach den Angaben der Polizei zur Stunde (Stand 17 Uhr) noch an. Das teilweise eingestürzte Gerüst wurde abgebaut.