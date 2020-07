Unfall in Esslingen

1 Der Fahrer wurde beim Sturz leicht verletzt (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/David Young

Weil er einem in der Luft fliegenden Gegenstand ausweichen wollte, ist ein Motorradfahrer in Esslingen gestürzt. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Unfallhergang.

Esslingen - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ist es am Samstagabend in der Hohenheimer Straße gekommen.

Der 20-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 19.45 Uhr die Hohenheimer Straße aus Richtung Champagnestraße und wollte nach links in die Mutzenreisstraße abbiegen. Wegen einer roten Ampel für Linksabbieger reduzierte er seine Geschwindigkeit bereits beim Heranfahren.

Unvermittelt nahm er nach seinen Angaben einen durch die Luft fliegenden Gegenstand wahr, dem er durch ein Ausweichmanöver und einer Vollbremsung ausweichen wollte. In der Folge fiel er mit dem Motorrad auf die Linksabbiegespur und verletzte sich dabei leicht.

An seinem Gefährt entstand dabei, nach Schätzungen der Polizei, ein Schaden in Höhe von circa 150 Euro. An der Unfallstelle fand er eine Ledermappe auf der Fahrbahn, bei der es sich vermutlich um den fliegenden Gegenstand handelt. Von woher der kam, konnte bislang nicht geklärt werden.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, die im Bereich der Hohenheimer Straße, Champagnestraße, Mutzenreisstraße unterwegs waren und entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 in Verbindung zu setzen.