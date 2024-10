Unfall in Esslingen: Lastwagen rammt Pkw beim Abbiegen – Frau verletzt

1 Die 66-jährige Beifahrerin im Toyota wurde bei dem Unfall verletzt – ersten Erkenntnissen nach leicht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

In Esslingen übersieht am Montagnachmittag ein 22-jähriger Lasterfahrer ein entgegenkommendes Auto, als er in der Hohenheimer Straße auf das Gelände einer Kompostieranlage abbiegen will. Die Fahrzeuge stoßen zusammen und eine Frau wird verletzt.











Am Montagnachmittag hat ein 22-Jähriger in der Hohenheimer Straße in Esslingen einen Toyota mit seinem Kipplaster gerammt. Der 22-Jährige wollte gegen 16.10 Uhr nach links zu einer Kompostieranlage abbiegen, berichtet die Polizei. Dabei hatte er den entgegenkommenden Pkw offenbar übersehen.

Der 81 Jahre alte Fahrer des Toyota konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 66-jährige Beifahrerin im Toyota ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.