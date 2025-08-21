Unfall in Esslingen: Lastwagen fährt seitlich gegen BMW – Fahrerseite aufgerissen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall an der Adenauer Brücke in Esslingen ist am Mittwoch hoher Schaden entstanden. Ein Lastwagenfahrer hatte beim Spurwechsel ein Auto übersehen.











﻿ Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer hat am Mittwochnachmittag auf der Adenauerbrücke in Esslingen einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei entstand dabei beträchtlicher Schaden von mehr als 20.000 Euro.

Demnach war der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Lastwagen auf der linken Spur unterwegs. Kurz vor der Kreuzung bemerkte er, dass er auf einer Linksabbiegespur stand und zog nach rechts. Dabei übersah er einen 60-Jährigen mit seinem BMW.

Der BMW wurde durch den Aufprall stark beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Die Fahrerseite des Wagens war nahezu vollständig aufgerissen. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Am Lkw entstand lediglich ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen wurden ersten Informationen zufolge nicht verletzt.