1 Die Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Andreas Geber/Andreas Gebert

Eine Fußgängerin wurde in Esslingen von einem Lastwagen erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Esslingen - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine Fußgängerin laut Polizei am Donnerstagnachmittag zugezogen, als sie von einem Lkw angefahren wurde. Die 44-Jährige war kurz nach 12.30 Uhr zu Fuß in der Ladezone eines Einkaufscenters in der Weilstraße unterwegs, als sie von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst wurde und unter den Lkw geriet. Der 49-jährige Fahrer des Lkw wurde erst durch die Schreie der Frau aufmerksam und hielt an. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Verkehrspolizei hat unter Hinzuziehung eines Sachverständigen die Ermittlungen aufgenommen.