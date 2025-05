Unfall in Esslingen: Laster fährt beim Abbiegen Radfahrerin an – verletzt in Klinik

Laster fährt beim Abbiegen Radfahrerin an – verletzt in Klinik

Unfall in Esslingen

1 Die Frau fuhr auf einem Fahrradschutzstreifen, als sie von dem Lkw erfasst wurde. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Montagvormittag in Esslingen ereignet. Die 47-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.











Eine Radfahrerin ist am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Kiesstraße in Esslingen leicht verletzt worden. Ein 42-Jähriger Mann wollte laut Polizei gegen 10.20 Uhr mit einem Mercedes-Lkw von der Kiesstraße nach rechts in die Adlerstraße abbiegen.

Dabei übersah er eine 47-jährige Frau auf einem Pedelec, die den Radschutzstreifen befuhr. Die Polizei Esslingen berichtet, dass die Frau ausweichen musste und gegen den Lkw prallte.

Die 47-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Lkw entstand kein Schaden.