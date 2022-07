The Hooters kommen auf die Esslinger Burg „Jede Show ist wie ein Geburtstagsfest“

Die US-Rockband The Hooters war im Esslinger Kultursommer 1993 bereits auf der Burg zu Gast. Fast drei Jahrzehnte später machen die Musiker auf ihrer Jubiläumstour am Sonntag erneut Station. Frontmann Eric Bazilian blickt im Gespräch zurück und verrät, was er sich noch vorgenommen hat.