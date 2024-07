Unfall in Esslingen: Kind und Rollerfahrer stoßen zusammen – beide leicht verletzt

Unfall in Esslingen

1 Bei einem Unfall sind eine 13-Jährige und ein 54-Jähriger Rollerfahrer verletzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine 13-Jährige rennt in Esslingen ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Sie stößt mit einem Rollerfahrer zusammen.











Ein Kind und ein Motorroller-Fahrer sind am Dienstagvormittag in Esslingen zusammengestoßen und haben sich dabei leicht verletzt. Die 13-Jährige rannte gegen 11.20 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten in der Kreuzung der Kurzen Straße und der Palmstraße auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

Dort sei sie mit dem 54-jährigen Rollerfahrer zusammengestoßen, der von rechts kam. Durch einen am Fahrbahnrand haltenden Transporter sei die Sicht behindert gewesen. Beide Personen stürzten der Polizei zufolge zu Boden und verletzten sich. Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Kind wurde anderweitig versorgt.