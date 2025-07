Unfall in Esslingen: Kind läuft zwischen Bussen auf Straße – Zehnjähriger von Auto erfasst

Unfall in Esslingen

1 Das Kind musste nach dem Unfall in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Am Montag wurde in Esslingen ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind war offenbar zwischen zwei Bussen auf die Straße und seitlich gegen ein fahrendes Auto gerannt.











Link kopiert

Ein zehnjähriger Junge hat sich am Montagmittag bei einem Unfall in der Esslinger Neckarstraße verletzt. Der Junge ist nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr zwischen zwei haltenden Linienbussen hindurch auf die Fahrbahn gerannt, um die Straße in Richtung Charlottenplatz zu überqueren.

Dabei stieß er mit der linken Seite eines VW Passat zusammen, der von einem 55 Jahre alten Mann gesteuert wurde und stadteinwärts fuhr.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er untersucht und medizinisch versorgt. An dem VW Passat entstand laut Polizei kein sichtbarer Schaden.