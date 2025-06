Unfall in Esslingen: Kind läuft vor fahrendes Auto und wird schwer verletzt

Unfall in Esslingen

1 Das zwölfjährige Mädchen musste an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und dann in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/David Breidert

In Esslingen lief am Montagabend eine Zwölfjährige unvermittelt auf die Plochinger Straße. Eine Autofahrerin konnte trotz Vollbremsung nicht verhindern, dass sie das Kind erfasste.











Link kopiert

Bei einem Unfall in Esslingen wurde am Montagabend eine Zwölfjährige schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war das Kind in der Plochinger Straße plötzlich vor einen fahrenden Peugeot gelaufen.

Eine 27-Jährige war damit gegen 18.30 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs, als das Kind von einer Sperrfläche am Straßenrand auf Höhe der Bismarckstraße plötzlich über die Straße lief. Die 27-Jährige versuchte noch, mit einer Vollbremsung einen Unfall zu verhindern, erfasste das Kind aber dennoch mit ihrem Peugeot.

Das Mädchen wurde schwer verletzt und musste von einem Notarzt behandelt werden, bevor der Rettungsdienst die Verletzte in ein Krankenhaus brachte. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Auto ein Schaden von etwa 4000 Euro.