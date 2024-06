Unfall in Esslingen: Kind auf Fahrrad in Spielstraße angefahren

Kind auf Fahrrad in Spielstraße angefahren

Unfall in Esslingen

1 Das Kind wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Steffen Schellhorn

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Mittwoch ein Kind offenbar leicht verletzt worden. Der Junge war im Verkehrsberuhigten Bereich im Ina-Rothschild-Weg hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn gefahren und angefahren worden.











Im Ina-Rothschild-Weg in Esslingen sind am Mittwoch ein Kind auf einem Fahrrad und ein Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde der Siebenjährige dabei leicht verletzt.

Der Junge war gegen 17.50 Uhr mit seinem Fahrrad hinter einem geparkten Auto auf die Fahrbahn im verkehrsberuhigten Bereich gefahren. Dort fuhr zeitgleich eine 40-Jährige in Richtung der Straße Am Schönen Rain und erfasste den Jungen. Er stürzte und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.