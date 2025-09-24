Unfall in Esslingen: Jugendlicher Mountainbiker fährt Fußgängerin an – verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin nach dem Zusammenstoß in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Guido Schiefer

In Berkheim ist am Dienstag eine 30-Jährige schwer verletzt worden. Sie war auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, als sie von hinten von einem Mountainbiker angefahren wurde.











Link kopiert

﻿Mit dem Rettungswagen musste in Esslingen eine 30 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Dienstagabend von einem Mountainbike angefahren und verletzt worden.

Ein 16-Jähriger war demnach gegen 21.35 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg neben der Ruiter Straße von der Zollbergstraße kommend in Richtung Berkheim gefahren. Weil an seinem Fahrrad keinerlei Beleuchtung angebracht war, übersah er offenbar zwei auf einem unbeleuchteten Teilstück in die gleiche Richtung laufende Fußgänger.

In der Folge fuhr er von hinten gegen die 30 Jahre alte Frau. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten beide zu Boden. Während der Unfallverursacher leicht verletzt wurde, wurde die Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.