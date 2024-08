Unfall in Esslingen: Jugendliche müssen nach Sturz von Roller ins Krankenhaus

1 Die Polizei geht von einer Unachtsamkeit des Fahrers aus (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Rollerfahrer gerät am Montag in Esslingen zu weit nach links und prallt gegen ein geparktes Auto. Dadurch kommen er und sein Beifahrer zu Fall. Die beiden 17-Jährigen werden leicht verletzt.











Ein 17-jähriger auf einem 125er-Roller und sein gleichaltriger Beifahrer haben sich bei einem Unfall am Montagabend in der Esslinger Haldenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die Jugendlichen gegen 23.45 Uhr in Richtung Kennenburg . Dabei geriet der Roller zu weit nach links und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden 17-Jährigen abgeworfen. Anschließend krachte das Fahrzeug in einen Busch und blieb dort liegen. Nach dem Sturz brachte der Rettungsdienst die verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Der Schaden an dem Roller wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Ob auch der Busch oder weitere Teile des Geländes beschädigt wurden, ist noch unklar. Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass eine Unachtsamkeit des Fahrers die Ursache für den Unfall war.