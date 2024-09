Unfall in Esslingen: Gas und Bremse verwechselt – Passantin rettet sich mit Sprung

1 Der Mann fuhr zunächst Rückwärts, beschleunigte dann aber stark und fuhr gegen einen Baum. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand//Gelhot

Bei einem Unfall in Esslingen wurden am Montag zwei Personen verletzt. Eine Passantin konnte mit einem Sprung ausweichen, als ein Senior offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte und mit seinem Opel gegen einen Baum fuhr.











Am Montagnachmittag hat ein Senior in Esslingen offenbar Gas und Bremse beim ausparken verwechselt und sein Auto gegen einen Baum gefahren. Eine Passantin konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten, die beiden Personen im Auto wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Der Senior wollte gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel rückwärts aus einem Parkplatz in die Maienwalterstraße ausparken. Dann verwechselte er den Informationen der Polizei zufolge aber Gas und Bremse und fuhr wieder in den Parkplatz. Er fuhr auf einen Grünstreifen und schließlich gegen einen Baum, wobei er und seine Beifahrerin verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Durch einen Sprung konnte sich eine Fußgängerin vor der Einfahrt des Parkplatzes noch vor dem Auto in Sicherheit bringen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.