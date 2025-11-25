Unfall in Esslingen: Fußgänger von Auto erfasst – Notarzt muss eingreifen

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten im Anschluss in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: imago images/Ralph Peters

In Esslingen ist am Dienstag ein 64-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein Notarzt musste ihn vor Ort behandeln, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.











﻿ Ein 64-Jähriger ist am Dienstagmorgen in der Pliensauvorstadt in Esslingen von einem Opel angefahren und verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 7.50 Uhr an der Einmündung Parkstraße und Hohenheimer Straße.

Ein 28-Jähriger wartete mit seinem Opel Corsa zunächst an der Kreuzung und bog dann nach links ab, nachdem ein anderes Fahrzeug von der Hohenheimer Straße in die Brückenstraße abgebogen war.

Der Fußgänger überquerte zeitgleich die Hohenheimer Straße von der Zollbergsteige kommend und nutzte nicht die Bedarfsampel in unmittelbarer Nähe. Er wurde vom Auto angefahren und verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik. Sachschaden war offenbar nicht entstanden.