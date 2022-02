1 Der Mann wollte die Fahrbahn überqueren, als er von dem Auto erfasst wurde. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen in Esslingen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Eine 48-Jährige hatte ihn mit ihrem Auto erfasst.















Esslingen - Am Mittwochmorgen ist ein 70 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Eine 48-Jährige befuhr gegen 9.45 Uhr mit ihrem Auto die Flandernstraße und wollte an der Einmündung in die Rotenackerstraße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeiangaben den 70 Jahre alten, sehbehinderten Mann, der mit Hilfe seines Blindenstocks die Fahrbahn kurz vor der Einmündung von links kommend überqueren wollte. Der Fußgänger wurde in der Fahrbahnmitte von dem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.