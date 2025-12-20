Unfall in Esslingen: Frontal gegen Linienbus gekracht – Autofahrerin stirbt

5 Unfall in Esslingen: Eine 82-Jährige ist bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Foto: SDMG

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Auto frontal gegen einen Linienbus gekracht. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt.











Bei einem Unfall in Esslingen ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Der Toyota der 82-Jährigen war frontal gegen einen Linienbus gekracht. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der Busfahrer und fünf Fahrgäste wurden leicht verletzt und in nahe gelegene Kliniken gebracht.

Der Frontalzusammenstoß ereignete sich laut Polizeibericht zur Mittagszeit auf der Hohenheimer Straße in Esslingen. Die Toyota-Fahrerin ist demnach aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Bus zusammengestoßen. Das Auto habe sich gedreht und sei daraufhin gegen einen Ford gekracht, der zuvor hinter ihr gefahren war. Der Ford-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Frau starb noch an der Unfallstelle

Die 82-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und verstarb nach Angaben der Polizei trotz sofortiger Reanimationsversuche an der Unfallstelle. Die beiden Autos und der Bus mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.