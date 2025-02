Unfall in Esslingen: Frau wird von eigenem Auto eingeklemmt und schwer verletzt

1 Mit schweren Verletzungen musste eine 45-Jährige nach einem Unfall in Esslingen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine 45-Jährige hat sich bei einem Unfall am Freitagmorgen in Esslingen schwere Verletzungen zugezogen. Sie war in einem Parkhaus zwischen ihrem eigenen Auto und einer Wand eingeklemmt worden.











Link kopiert

Schwere Verletzungen hat eine 45-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr in Esslingen erlitten. Die Frau war mit ihrem Auto in das Pliensauparkhaus im Stadtzentrum gefahren. Als sie sich in einem Rückstau auf der abschüssigen Zufahrt befand, stieg sie aus ihrem Toyota Aygo aus, um zu schauen, ob sich das Warten lohnt.

Frau muss mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden

Dabei hatte sie vergessen, ihr Fahrzeug gegen ein Weiterrollen zu sichern. Ihr Wagen rollte an der abschüssigen Zufahrt zurück und klemmte die Frau zwischen Wand und Fahrzeug ein. Dabei wurde ihr rechtes Bein stark gequetscht. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.