1 In Esslingen kam am Samstag eine Frau mit ihrem Wagen von der Straße ab. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann

In Esslingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall in der Weilstraße. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam eine 63-Jährige von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Straßenschild und in ein Gebüsch.















Eine Frau ist am Samstag in der Esslinger Weilstraße mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 63-Jährige gegen 17 Uhr auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt. Auf Höhe der Württembergstraße kam sie unvermittelt nach links von der Straße ab. Dort fuhr der Wagen der Frau gegen ein Straßenschild und in ein Gebüsch.

Um die Unfallursache zu ermitteln, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Wagen der Frau musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 5 000 Euro.