Unfall in Esslingen: Fahrräder stoßen zusammen – Verletzter in Klinik

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto)

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrenden in Esslingen ist am Dienstagmorgen ein 55-Jähriger verletzt worden. Er musste in eine Klinik gebracht werden.











In der Stuttgarter Straße in Esslingen sind am Dienstag zwei Personen auf Fahrrädern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein 55-Jähriger gegen 6.20 Uhr von der Stadtmitte in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs, als er kurz vor der Brückenstraße mit einer entgegenkommenden 23-Jährigen auf einem Pedelec zusammenstieß.

Der Mann stürzte zu Boden und wurde verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die 23-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.