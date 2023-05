Unfall in Esslingen

1 Bei einem Unfall in Esslingen wurde am Mittwochmorgen eine Fahrradfahrerin verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Gelhot

In Esslingen hat am Mittwochmorgen ein junger Autofahrer beim Abbiegen eine Radfahrerin übersehen. So stießen Auto und Pedelec zusammen und die 59-Jährige wurde leicht verletzt.















Wie die Polizei berichtet, fuhr die 59-jährige Radfahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Schorndorfer Straße in Richtung Oberesslingen. Zur gleichen Zeit wollte ein 21-jähriger Autofahrer in entgegengesetzter Richtung nach links abbiegen. Dabei übersah er die Frau auf ihrem Pedelec und rammte sie mit seinem Auto, sie wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm vor Ort die Erstversorgung der Frau. Die Polizei schätzt, dass am Auto ein Schaden von 500 Euro entstand.