1 Ein 26-jähriger Fahrradfahrer erlitt bei einem Unfall Kopfverletzungen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

Ein 26-Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist schwer gestürzt. Er trug keinen Fahrradhelm.

Esslingen - Bei einem Sturz hat sich laut Polizei ein 26 Jahre alter Pedelecfahrer am Sonntagnachmittag in Esslingen schwer verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren bei dem Unfall nicht beteiligt. Kurz vor 16.30 Uhr befuhr der 26-Jährige einen Radweg in den Weinbergen parallel zur Straße „Hinterer Holzweg“ in Richtung Rüdern. Auf der stark abschüssigen Fahrbahn verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Pedelec als er über eine Bodenwelle fuhr. Er stürzte über den Lenker auf den Asphalt. Der junge Mann, der keinen Fahrradhelm trug, zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.