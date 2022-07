Fahrgäste in Bus gestürzt

Unfall in Esslingen

1 Durch den Sturz erlitt eine 35-Jährige schwere Gesichtsverletzungen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Weil ein Fußgänger am Busbahnhof in Esslingen plötzlich auf die Straße gerannt ist, musste ein Busfahrer abbremsen. Zwei Personen wurden dadurch verletzt.















Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Busbahnhof in Esslingen verletzt worden. Laut Polizeiangaben wollte ein 31-Jähriger gegen 16.35 Uhr mit seinem Linienbus auf Steig 2 einfahren, als plötzlich eine unbekannte Person von links nach rechts über die Straße rannte.

Gegen den Fußgänger wird ermittelt

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Fahrer stark abbremsen. Dabei stürzten zwei Fahrgäste: Eine 35-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen nach schwere Gesichtsverletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ein weiterer Fahrgast im Alter von 35 Jahren wurde leicht verletzt.

Gegen den Fußgänger ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen Verkehrsunfallflucht.