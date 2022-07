1 Drei Pkw mussten infolge der staken Beschädigungen abgeschleppt werden. Foto: picture alliance //Patrick Seeger

In der Nacht von Freitag zu Samstag für ein 19-jähriger Autofahrer zu schnell in einer Kurve und verlor die Kontrolle. Niemand wurde dabei verletzt.















Nicht angepasste Geschwindigkeit beim Abbiegen führte zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der Stauffenbergstraße, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat. Ein 19-jährige Fahrer fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 01.10 Uhr die Plochinger Straße stadtauswärts und verlor durch zu schnelles Fahren die Kontrolle über sein Auto beim Rechtsabbiegen in die Stauffenbergstraße, so dass er zunächst gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Auto prallte.



Nach der Kollision wurde das Auto einer 19-Jährigen abgewiesen und prallte anschließend gegen ein weiteres Fahrzeug. Dieses Auto wurde wiederum auf ein dahinter parkendes Auto geschoben, welches schließlich noch mit einem weiteren ebenfalls parkenden Auto kollidierte. Glücklicherweise blieben der Unfallverursacher sowie seine drei Mitfahrer unverletzt. An den insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei einen Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. Die Polizei berichtet, dass drei Pkw infolge der starken Beschädigungen abgeschleppt werden mussten.