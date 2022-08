4 Das Auto prallte mehrfach gegen die Betonmauer. Foto: 7aktuell.de | Alexander Hald

Am Samstagmorgen ist ein 22-jähriger Autofahrer zwei Mal gegen eine Betonmauer geprallt. Sowohl er als auch der Beifahrer wurden schwer verletzt.















In der Brückenstraße in Esslingen ist es am Samstagmorgen um 00.16 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Die Polizei berichtet, dass die Ursache vermutlich eine überhöhte Geschwindigkeit war. In einer Rechtskurve, vor der Einmündung der Berkheimer Straße, prallte das mit zwei männlichen Insassen besetzte Auto gleich mehrfach gegen eine Betonmauer.



Sowohl der 22-jährige Fahrer als auch sein 16-jähriger Beifahrer verletzten sich schwer und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken gebracht werden. Die Polizei schätzt, dass am Auto vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Das Fahrzeug musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.