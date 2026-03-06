1 Die Polizei musste zu einem Unfall in der Ulmer Straße in Esslingen ausrücken. Foto: picture alliance/dpa

Bei einem Verkehrsunfall vor einem Einkaufszentrum in Esslingen ist hoher Sachschaden entstanden.











Am Freitagvormittag hat eine 85-jährige Autofahrerin beim Ausparken einen größeren Sachschaden verursacht, teilt die Polizei mit. Gegen 11.15 Uhr wollte sie aus einer Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Ulmer Straße rückwärts ausparken, als sie beim Erblicken eines anderen Fahrzeuges plötzlich erschrak und auf das Gaspedal trat.

Dabei stieß sie so heftig mit dem Fahrzeug einer 44-Jährigen zusammen, dass diese sich leicht verletzte und es bei beiden Fahrzeugen zu einem hohen Sachschaden kam. Die 44-Jährige benötigte vor Ort keinen Rettungsdienst, begab sich jedoch selbstständig zu einem Arzt. Am noch fahrbereiten Fahrzeug der 85-Jährigen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen der 44-Jährigen, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 8000 Euro entstand, blieb vorerst am Unfallort.