Unfall in Esslingen: Elektroroller-Fahrerin kracht in Senior

Elektroroller-Fahrerin kracht in Senior

Unfall in Esslingen

1 Die Fahrerin des Elektrorollers flüchtete vom Unfallort. Foto: /IMAGO/Michael Gstettenbauer

Auf dem Gehweg in der Hindenburgstraße in Esslingen ist es am Montagmittag laut Polizei zu einer Kollision zwischen einer Elektroroller-Lenkerin und einem Fußgänger gekommen. Die noch unbekannte Fahrerin des Elektrorollers fuhr gegen 14 Uhr den Gehweg entlang und stieß hierbei mit einem 82-Jährigen zusammen. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Als die Frau offenbar erkannte, dass umstehende Zeugen den Notruf wählten, flüchtete sie. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Senior verletzte sich laut Polizei leicht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.