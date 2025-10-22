Unfall in Esslingen: E-Scooter-Fahrer von abbiegendem Auto angefahren – verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Guido Schiefer

In Esslingen ist ein 39-Jähriger auf einem E-Scooter von einer Autofahrerin übersehen und angefahren worden. Er wurde in eine Klinik gebracht.











﻿ Ein 39 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochmorgen in der Palmenwaldstraße in Esslingen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist er gegen 6.30 Uhr von einem Auto erfasst worden.

Eine 43-Jährige war mit ihrem VW Tiguan unterwegs und wollte nach rechts auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei hat sie den geradeaus fahrenden Mann auf seinem E-Scooter übersehen. Es kam zur seitlichen Kollision, bei der der E-Scooter-Fahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden lag laut Polizei bei etwa 1.000 Euro.