Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwochmittag in Esslingen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 13.30 Uhr verbotenerweise auf dem rechten Gehweg der Martinstraße in Richtung Ortsmitte gefahren. An der Kreuzung mit der Kandlerstraße wechselte sie dann unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße, um weiter geradeaus zu fahren. Dabei erfasste sie ein von links kommender 66-Jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, obwohl er mit einer Vollbremsung versucht hatte, den Zusammenprall zu verhindern. Die Frau wurde durch die Wucht nach rechts geschleudert und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die 57-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen werden musste.