1 Glücklicherweise ging der Unfall glimpflich aus – das Mädchen blieb unverletzt (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein Verkehrsunfall in Esslingen, bei dem eine Zwölfjährige unachtsam über die Straße ging und von einem Bus touchiert wurde, ist am Donnerstagmorgen zum Glück glimpflich ausgegangen.















Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K1268 (Kreis Esslingen). Ein 56-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Linienbus die Kreisstraße von Nellingen herkommend in Fahrtrichtung Zollberg und überquerte die Einmündung zur K1216 bei grüner Ampel geradeaus in Richtung der Bushaltestelle. Beim Überqueren der Einmündung rannte eine Zwölfjährige an der dortigen Fußgängerampel offenbar unvermittelt bei Rot von rechts nach links über die Fahrbahn. Daraufhin kam es zu einem leichten Kontakt zwischen dem Mädchen und dem Bus. Die Zwölfjährige fiel zu Boden, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt. Der Rettungsdienst hatte sie vor Ort untersucht. Ein Schaden war nicht entstandenen.