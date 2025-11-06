Unfall in Esslingen: Bus kracht in geparkten Ford – wegen Katze?

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Mittwoch kam es in Esslingen zu einem Unfall mit einem Linienbus. Offenbar musste der Fahrer auf der Straße einer Katze ausweichen.











﻿Ein Linienbus hat am späten Mittwochabend in Esslingen einen geparkten Wagen gerammt. Nach Angaben der Polizei war ein 60-Jähriger kurz nach 22 Uhr mit dem Bus auf der Heidestraße in Richtung Sulzgries unterwegs.

Plötzlich überquerte dann offenbar eine Katze die Fahrbahn, worauf der Fahrer reflexartig nach links gelenkt und dabei einen geparkten Ford Kuga getroffen hat.

Der Busfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Auch die Katze kam nach aktuellem Stand ohne Schaden davon. Am Bus und am Ford entstand ein Sachschaden von mindestens 14.000 Euro. Der beschädigte Wagen musste später abgeschleppt werden.