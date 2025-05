Unfall in Esslingen: BMW-Fahrer verwechselt Gaspedal mit Bremse – drei Verletzte

1 Die verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Bei einem Unfall in Esslingen verwechselt ein BMW-Fahrer offenbar Gas und Bremse. Es kommt zum Crash – drei Menschen werden verletzt.











Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Esslingen nach Polizeiangaben verletzt worden. Ein Senior war demnach gegen 15 Uhr mit einem BMW auf der Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Ulmer-/Schorndorfer Straße wollte er an der Rot zeigenden Ampel anhalten, heißt es im Polizeibericht.

Verletzte in Klinik gebracht

Seinen Angaben zufolge habe der BMW-Fahrer jedoch das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und fuhr beschleunigt in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte sein Wagen mit dem auf der Ulmer Straße verkehrsbedingt stehenden VW Caddy einer 67 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und die VW-Fahrerin ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.