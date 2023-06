Unfall in Esslingen

1 In der Schorndorfer Straße in Esslingen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In der Schorndorfer Straße in Esslingen hat am Dienstagmorgen ein Autofahrer ein Fahrrad auf touchiert, weil er auf eine Rechtsabbiegespur fuhr, um einem Streifenwagen Platz zu machen.















Bei einem Unfall in Esslingen ins am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein 29-jähriger Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr er auf der Schorndorfer Straße in Richtung Ortsmitte.

Gleichzeitig war auch ein Autofahrer in dieselbe Richtung unterwegs und musste an der Abzweigung der Schulbergstraße wegen des Verkehrs anhalten. Weil er dann jedoch einem Streifenwagen Platz machen wollte, fuhr der 38-jährige Autofahrer ein Stück nach rechts auf den Abbiegestreifen. Dabei übersah er jedoch den Radfahrer und es kam zur Kollision. Durch diese stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht angefordert werden. Wie die Polizei schätzt, beträgt der Schaden an den Fahrzeugen insgesamt etwa 600 Euro.