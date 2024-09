Unfall in Esslingen: Betrunkener Rollerfahrer stürzt

1 Die Polizei sucht nach dem Unfall Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Zeugen finden in der Nacht zum Mittwoch einen 64-Jährigen, der mit seinem Motorroller an einer Straße in Esslingen liegt. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergibt einen Wert von mehr als zwei Promille. Er selbst sagt, ein Auto habe ihn vor seinem Sturz geschnitten.











Der Fahrer eines Motorrollers ist in der Nacht auf Mittwoch in Esslingen gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fanden Zeugen den 64-Jährigen gegen 1.20 Uhr an der Einmündung Flandernstraße/Lenzhalde. Anschließend habe der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei jedoch nicht verletzt gewesen. Auch der Roller nahm den Angaben zufolge keinen nennenswerten Schaden.

Allerdings habe ein Alkoholtest bei dem 64-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben. Der Mann selbst sagte der Mitteilung, ein Auto habe ihn vor seinem Unfall geschnitten. Deshalb sei er mit seinem Roller gestürzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 07 11/3 99 04 20 zu melden.