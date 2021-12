1 Der 35-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Foto: imago images/Fotostand/ K. Schmitt via www.imago-images.de

Am Dienstagmorgen ist ein alkoholisierter 35-jähriger Autofahrer auf der Hirschlandstraße in Esslingen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.















Link kopiert

Esslingen - Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der Hirschlandstraße in Esslingen von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 35 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto auf der Hirschlandstraße abwärts in Richtung Oberesslingen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mülltonne krachte. Anschließend prallte er frontal mit seinem Wagen gegen einen Baum. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Der 35-Jährige musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist noch unklar. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 2.000 Euro.