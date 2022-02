1 Durch den Unfall ist ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro entstanden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Samstag gegen 22.30 Uhr hat ein 50-jähriger Autofahrer in Esslingen einen Unfall verursacht. Der Mann war offenbar betrunken.















Esslingen - Am späten Samstagabend hat ein offenbar alkoholisierter Autofahrer in der Flandernstraße einen Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben war der 50 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug gegen 22.30 Uhr in Richtung Bernhard-Denzel-Weg unterwegs und stieß dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. Der 50-Jährige konnte nach dem Unfall unverletzt aussteigen.

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von über 1,5 Promille, sodass beim 50-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden musste.

An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt 15.000 Euro.