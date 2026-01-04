Unfall in Esslingen: Betrunken am Steuer - Auto kippt nach Überholmanöver um

1 Nach dem Unfall kippte das Auto um und kam auf der Beifahrerseite hochkant zum Stehen. Foto: SDMG

In der Tempo-30-Zone in Berkheim wollte ein betrunkener Autofahrer wohl ein Überholmanöver verhindern. Dabei beschädigte er mehrere Autos und sein Wagen kippte um.











Mehrere Fahrzeuge sind am Samstag gegen 20.15 Uhr bei einem Unfall im Esslinger Stadtteil Berkheim beschädigt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr in der Köngener Straße in Richtung Lindenstraße. Nach einem Überholmanöver kippte der Mann, der erheblich zu viel Alkohol getrunken hatte, mit seinem Fahrzeug um. Verletzt wurde niemand. Mehrere Autos sind bei dem Unfall beschädigt worden.

Zeugen haben den Unfall in der Köngener Straße in Berkheim beobachtet

Zeugen haben beobachtet, dass zu diesem Zeitpunkt ein VW Golf hinter dem Audi fuhr, der versuchte, diesen zu überholen. Durch eine Lenkbewegung nach links wollte der Audi-Lenker nach Angaben der Polizei dies wohl verhindern. Dabei stieß er mit einem geparkten Citroen C3 zusammen, der auf der Gegenfahrbahn am Straßenrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch auf einen dahinter geparkten Fiat 500 geschoben.

Bei dem Unfall in der Köngener Straße wurden geparkte Autos beschädigt. Foto: SDMG

In der Folge kippte der Audi um und kam etwa 20 Meter weiter quer zur Fahrbahn auf der Beifahrerseite hochkant zum Stehen. Der 20-Jährige hat noch vor Eintreffen der Rettungskräfte seinen Wagen unverletzt verlassen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Verursacher einen Wert von über einem Promille. Nach der Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 32 000 Euro.