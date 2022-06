1 In Esslingen gab es einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 77-Jährige Autofahrerin hat am Dienstagmittag einen Fahrradfahrer gerammt, als sie in Esslingen von der Schorndorfer Straße in die Potsdamer Straße abbiegen wollte. Dieser wurde dabei leicht verletzt.















Eine Autofahrerin, die kurz unachtsam wurde, hat am Dienstag gegen 12.15 Uhr in Esslingen einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei bekannt gab, war die 77 Jahre alte Frau in ihrem Wagen auf der Schorndorfer Straße in Richtung Oberhof unterwegs und wollte nach links in die Potsdamer Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden Radler. Der 52-Jährige versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern indem er bremste und auswich, dennoch prallten die beiden Fahrzeuge zusammen und der Mann stürzte. Dabei zog er sich eichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst am Unfallort versorgt werden konnten. Nennenswerter Schaden ist laut Polizei weder am Rad des Mannes, noch am Wagen der Frau entstanden.