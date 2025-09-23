Unfall in Esslingen: Beim Abbiegen Auto übersehen – Frontalkollision fordert zwei Verletzte

1 Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Ein Mercedes-Fahrer übersieht offenbar beim Abbiegen einen Ford – es kommt zur Kollision. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch die Ford-Fahrerin werden verletzt.











Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 1215 bei Esslingen einen Unfall verursacht, bei dem er selbst und eine 27-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurden.

Wie die Polizei meldet, war der 44-Jährige mit seiner E-Klasse kurz vor sechs Uhr auf der K 1215 von Esslingen in Richtung Deizisau unterwegs und wollte nach links auf die Sirnauer Brücke abbiegen. Dabei übersah er wohl die ihm entgegenkommende 27-Jährige in ihrem Ford Fiesta, die hinter einem Lastwagen unterwegs war. Beide Autos kollidierten frontal, wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die 27-Jährige und der 44-Jährige wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise mehrere zehntausend Euro.