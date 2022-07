1 Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Autofahrer hat am Mittwoch die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Zwei Personen wurden leicht verletzt.















Zwei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in der Zollbergstraße in Esslingen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhrt dort gegen 7.10 Uhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Auto aus Richtung Zollberg kommend und wollte an der Einmündung Nellinger Linde links abbiegen. Hierbei missachtete er nach den Angaben die Vorfahrt einer entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrerin, die geradeaus weiterfahren wollte und stieß mit dieser zusammen.

55-Jährige und ihr Beifahrer in Klinik gebracht

Die Frau und ihr 55-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.