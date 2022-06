5 Die 31-jährige Unfallverursacherin stand laut Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Foto: SDMG/ Kohls

Am Sonntagabend ist eine 31-jährige Autofahrerin in Esslingen von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend hat sie laut Polizeiangaben eine Hauswand gestreift und ein Verkehrsschild umgefahren.















Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr ist es auf der Entengrabenstraße in Esslingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen gekommen. Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizeiangaben die Entengrabenstraße in Fahrtrichtung Mülbergerstraße. Im Bereich einer lang gezogenen Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab und geriet nach rechts auf den Gehweg. Hier streifte das Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugseite an einer Hauswand entlang und überfuhr ein Verkehrszeichen.

31-Jährige und Beifahrer leicht verletzt

Durch den Unfall erlitten die 31-Jährige sowie deren 36-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der 31-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Der 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand an dem Auto, dem Gebäude und dem Verkehrszeichen ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 36.000 Euro.