Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Montag in Esslingen wegen einer Unachtsamkeit einen Unfall verursacht, bei dem neben ihrem eigenen Wagen zwei parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Dabei entstanden 14.000 Euro Schaden.

Esslingen - Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Montagabend in Esslingen einen Unfall mit zwei geparkten Fahrzeugen verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 18.30 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Oberesslingen unterwegs. Wegen einer kurzen Unachtsamkeit streifte sie auf der Alten Heusteige mit ihrem Wagen zunächst ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

In der Folge prallte sie gegen ein ebenfalls am Straßenrand abgestelltes weiteres Fahrzeug. Die 21-Jährige blieb bei dem Crash unverletzt. Ihr Auto und das zweite Fahrzeug, das sie auf ihrer Unfallfahrt gerammt hatte, wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf knapp 14.000 Euro.