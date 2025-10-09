Unfall in Esslingen: Autofahrer übersieht Motorrad – 17-Jähriger schwer verletzt

1 Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Kara - stock.adobe.com (li.), Stefan Sauer/dpa (re.)

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Esslingen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Jugendlichen beim Abbiegen übersehen.











Schwerste Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Römerstraße in Esslingen beim Segelfluggelände erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 18-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem BMW auf der Wiflingshauser Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 1213 übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 17 Jahre alten Motorradfahrer. Der Jugendliche prallte mit seiner Maschine gegen die linke Seite des BMW und stürzte.

Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Unfallverursacher erlitt laut Angaben der Polizei einen schweren Schock.

Strecke zeitweise voll gesperrt

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 12.000 Euro. In die Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschalten. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Richtungen bis kurz nach 21.30 Uhr voll gesperrt werden.