Unfall in Esslingen: Autofahrer rammt geparkte Autos – 10.000 Euro Schaden

Unfall in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Unfall. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 62-Jähriger ist am Dienstag in Esslingen von der Fahrbahn abgekommen und hat mehrere geparkte Autos beschädigt.











Link kopiert

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Siemensstraße in Esslingen zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Skoda in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus noch unklaren Gründen geriet er dann bei Dunkelheit und Regen zu weit nach rechts. Neben der Fahrbahn prallte sein Auto gegen einen geparkten VW Polo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen davor parkenden BMW geschoben. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 10.000 Euro.