Unfall in Esslingen: Autofahrer prallt gegen Randstein und muss ins Krankenhaus

1 Das Auto des 19-Jährigen blieb laut Polizei mitten auf der Straße stehen (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 19-Jähriger will am Montag in Oberesslingen von der B 10 abfahren, verliert dabei aber nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto. Es kommt zum Unfall, der Rettungsdienst bringt den verletzten Fahrer in eine Klinik.











Bei einem Unfall in Esslingen soll sich ein Autofahrer am Montag Verletzungen zugezogen haben. Der 19-Jährige sei kurz vor 15 Uhr an der Anschlussstelle Oberesslingen von der B 10 abgefahren, teilt die Polizei mit. Beim Abbiegen nach links habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Das Fahrzeug sei daraufhin gegen den Randstein geprallt und mitten auf der Straße stehen geblieben. Anschließend musste das Auto nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.