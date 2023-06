1 Ein 36-Jähriger ist am Sonntag in Esslingen mit seinem Auto auf das Motorrad eines 61-Jährigen aufgefahren. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Esslingen ist ein 61 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zudem entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.















Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind laut Polizei vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Plochinger Straße in Esslingen ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto auf der Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach Angaben der Polizei erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 61-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck von dessen Motorrad.

61-Jähriger wird leicht verletzt in Klinik gebracht

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der offenbar leicht verletzte Motorradfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Motorrad des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8500 Euro geschätzt.