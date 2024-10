Unfall in Esslingen: Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum

1 Das Unfallfahrzeug blieb auf der Seite liegen (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Ein 59-Jähriger rutscht am Mittwoch mit seinem Auto eine Böschung hinab. Nach dem Unfall kann er sich zwar aus dem Wagen befreien, muss aber zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.











Link kopiert

Eine Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Esslingen nach ersten Erkenntnissen der Polizei leichte Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige sei am Mittwoch gegen 13.25 von einem Feldweg in der Nähe der Straße Im Göbel abgekommen. Dadurch sei das Auto eine steile Böschung hinabgerutscht und habe sich überschlagen. Anschließend prallte es der Polizei zufolge gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Dem Fahrer sei es gelungen, sich selbst aus dem Wagen zu befreien. Aufgrund seiner Verletzungen habe ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.