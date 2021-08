5 Der Wagen des 86-Jährigen überschlug sich nach einer Kollision mit einem geparkten Auto. Foto: SDMG/Böhmler

Ein 86-jähriger ist am Samstag in Esslingen mit gleich zwei parkenden Fahrzeugen kollidiert. Beim zweiten Unfall überschlug sich der Wagen des Mannes.

Esslingen - Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Esslingen am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr in Richtung des Esslinger Stadtteils Hegensberg unterwegs. Dabei streifte er zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter, setzte seine Fahrt aber fort – und kollidierte weniger später erneut mit einem stehenden Fahrzeug.

Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro

Beim Aufprall wurde das Auto des 86-Jährigen ausgehebelt und blieb auf dem Dach liegen. Da unklar war, ob der Unfallverursacher in seinem Pkw eingeklemmt ist, war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.